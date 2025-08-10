Paolo Bonolis: tra gossip, nuovi progetti e il debutto come Grande Puffo

ROMA - Negli ultimi anni Paolo Bonolis si è ritrovato, suo malgrado, al centro delle cronache rosa per la fine del lungo matrimonio con Sonia Bruganelli, oggi felicemente fidanzata con il ballerino Angelo Madonia. Se l’ex moglie non ha esitato a raccontare pubblicamente alcuni dettagli della separazione, compreso un tradimento e il modo in cui il conduttore reagì alla sua decisione di interrompere la relazione, Bonolis ha invece scelto quasi sempre il silenzio. L’unica eccezione risale a un’intervista dello scorso anno al Corriere della Sera, in cui ammise:

“L’ho subita, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più?”.

Oggi, impegnato nella promozione del nuovo film dei Puffi, Bonolis ha ribadito di non dare alcun peso ai gossip:

“Un certo pubblico è morboso. La mia risposta è l’indifferenza. Chi si nutre di vite altrui evidentemente ha degli irrisolti. Dispiace per loro”.

Il capitolo Sanremo

Resta da capire se, dopo la doppia conduzione di Carlo Conti, la Rai gli riproporrà il Festival di Sanremo. Bonolis non chiude la porta, ma mette le mani avanti:

“Dipende dalle circostanze. Lo feci nel 2005 e nel 2009, quando c’erano le opportunità di costruire una direzione artistica di quello che presumo debba essere un evento televisivo. Oggi, secondo me, non c’è questa possibilità e lascio che venga fatto bene da chi lo sta facendo, ma non è come lo farei io”.

Una stagione d’oro sul fronte lavorativo

Il conduttore si prepara a un autunno intenso. A settembre entrerà nella giuria di Tú sí que vales, sostituendo Gerry Scotti, e reciterà in un cameo nella nuova stagione de I Cesaroni, nei panni di sé stesso. “Passo in bottiglieria alla Garbatella e c’è una piccolissima trama. Mi ha fatto piacere perché sono amico di Amendola. Sul set è venuta mia figlia Silvia, da sempre appassionata della serie, e c’è stata l’occasione di coinvolgere anche Adele, che studia per diventare attrice, in una piccola parte”, ha raccontato.

A fine agosto Bonolis tornerà anche al cinema, prestando la voce a Grande Puffo ne I Puffi – Il film, in uscita il 27 agosto. Accanto a lui, tra le voci italiane, ci sono Luca Laurenti (Gargamella e il fratello Razamella), Francesco Pannofino (Ron) e Domitilla D’Amico (Puffetta).

In attesa di rivederlo nel preserale di Canale 5 con Avanti un altro e in un nuovo programma “sulla scia de Il senso della vita”, Bonolis sembra pronto a vivere una stagione televisiva e cinematografica densa di novità, lasciando al margine le voci di gossip per concentrarsi su ciò che più ama: lo spettacolo.