ANCI Puglia: solidarietà ai sindaci Toscano e Pomes dopo le intimidazioni

BARI – Solidarietà e vicinanza ai sindaci pugliesi colpiti da recenti atti intimidatori. Nei giorni scorsi,, il sindacoha ricevuto minacce e insulti sotto la propria abitazione, mentreè stato rinvenuto un ordigno nei pressi dello studio del sindaco, attualmente oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

ANCI Puglia ha espresso ferma condanna per questi episodi, definendoli inaccettabili e sottolineando come confermino la crescente pressione su cui sono sottoposti gli amministratori locali. “Le intimidazioni non scalfiscono la solidità delle istituzioni democratiche né l’impegno dei sindaci, che continuano a operare con responsabilità e trasparenza al servizio delle comunità”, afferma l’Associazione.

L’organizzazione ribadisce la necessità che le istituzioni competenti garantiscano la massima tutela e sicurezza personale e istituzionale degli amministratori locali, invitando le comunità a reagire con civiltà e unità contro ogni forma di violenza e di attacco alla legalità.

ANCI Puglia si stringe attorno ai sindaci Toscano e Pomes, ricordando che intimidazioni e minacce non possono trovare spazio nella nostra democrazia.