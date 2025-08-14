Brindisi, grave aggressione a un operatore del Centro Comunale di Raccolta – Quartiere Paradiso

BRINDISI - Teknoservice, gestore del servizio di igiene urbana nel Comune di Brindisi, esprime sdegno e condanna assoluta per il grave episodio di violenza avvenuto nella giornata di ieri presso il Centro Comunale di Raccolta del Quartiere Paradiso, dove un operatore, addetto all’accoglienza, è stato brutalmente aggredito da due individui ancora non identificati.Il lavoratore, come previsto dal regolamento comunale e nell’ambito delle sue funzioni, stava richiedendo al cittadino l’esibizione della tessera sanitaria e della documentazione attestante l’iscrizione al ruolo TARI. Tali controlli, di routine, sono indispensabili per garantire una corretta distribuzione di mastelli e buste per la raccolta differenziata, strumento fondamentale per assicurare un servizio ordinato, efficiente e rispettoso dell’ambiente.Alla legittima richiesta, i due aggressori hanno reagito con estrema violenza, colpendo ripetutamente l’operatore che, in quel momento, stava svolgendo un servizio pubblico essenziale, a tutela dell’intera comunità e nell’interesse di tutti i cittadini. Il lavoratore, dunque, è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova tuttora ricoverato in osservazione, in attesa di ulteriori accertamenti medici. Le autorità di polizia giudiziaria hanno già avviato le indagini per identificare e perseguire i responsabili di tale gesto inqualificabile.L’Amministratore di Teknoservice, Avv. Giulia Dicembre, ha voluto esprimere con forza la vicinanza della società al dipendente: “Siamo profondamente colpiti e addolorati per quanto accaduto. A nome mio personale e di tutta Teknoservice, desidero esprimere la più sincera solidarietà al nostro lavoratore e alla sua famiglia in questo momento difficile. Un’aggressione a un operatore che sta svolgendo il proprio lavoro è un’aggressione a tutti coloro che ogni giorno, con impegno e dedizione, garantiscono servizi indispensabili alla comunità. I nostri operatori non sono semplici addetti: sono presidio di legalità, di ordine e di decoro urbano, e il loro lavoro è alla base del buon funzionamento di una città civile. Non possiamo tollerare che la violenza diventi una risposta al rispetto delle regole. La nostra azienda non arretrerà di un passo nella difesa dei propri dipendenti e nel pretendere il rispetto delle normative. Invito tutti i cittadini a collaborare, comprendendo che il rispetto delle procedure non è un ostacolo, ma una garanzia di equità, trasparenza e qualità del servizio.”Teknoservice rinnova con forza l’appello al senso civico e alla responsabilità collettiva, ricordando che il rispetto degli operatori e delle regole è un principio irrinunciabile per mantenere un servizio di igiene urbana efficiente, sicuro e di qualità. Senza questo rispetto, ogni sforzo per migliorare la città rischia di essere vanificato. Difendere i lavoratori che operano quotidianamente sul territorio significa difendere il diritto di tutti a vivere in un ambiente pulito, ordinato e accogliente.Dott. Tommaso Forte