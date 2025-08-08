Andria, lutto cittadino per l’ultimo saluto ai tre ciclisti travolti sulla provinciale 231

ANDRIA – Si è stretta nel dolore l’intera comunità di Andria per dare l’ultimo saluto a Sandro Abruzzese, Vincenzo Mantovani e Antonio Porro, i tre ciclisti travolti e uccisi domenica scorsa da un’auto lungo la provinciale 231, in direzione sud, nei pressi di Terlizzi.Questa mattina, nella cattedrale di Andria, si sono celebrati i funerali alla presenza di familiari, amici, associazioni e cittadini. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino in segno di vicinanza alle famiglie.In chiesa, tra le magliette bianche con il logo dell’Avis, i volti segnati dalle lacrime e uno striscione azzurro con tre cuori intrecciati e le immagini dei tre amici, campeggiava una frase: “Tre vite spezzate. Il nostro silenzio grida giustizia”. Un tributo dei volontari Avis, che hanno ricordato il legame tra solidarietà e passione per il ciclismo che univa le vittime.Durante l’omelia, il sacerdote ha sottolineato “l’impegno sociale, il volontariato disinteressato e il servizio generoso” che hanno caratterizzato le loro vite. “Lo slogan dell’Avis ‘Il sangue non si versa, si dona’ – ha detto – ci dà la speranza che il sangue versato sulla strada da Sandro, Vincenzo e Antonio sia, ancora una volta, un sangue donato, un seme che germoglia in nuova vita”.I corpi erano stati restituiti alle famiglie solo ieri mattina, dopo gli accertamenti autoptici che hanno rilevato gravi traumatismi, fratture e lesioni interne. La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale plurimo e ha iscritto nel registro degli indagati il conducente dell’auto, un 30enne della provincia di Bari.