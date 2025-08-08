Andria, lutto cittadino per l’ultimo saluto ai tre ciclisti travolti sulla provinciale 231
Questa mattina, nella cattedrale di Andria, si sono celebrati i funerali alla presenza di familiari, amici, associazioni e cittadini. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino in segno di vicinanza alle famiglie.
In chiesa, tra le magliette bianche con il logo dell’Avis, i volti segnati dalle lacrime e uno striscione azzurro con tre cuori intrecciati e le immagini dei tre amici, campeggiava una frase: “Tre vite spezzate. Il nostro silenzio grida giustizia”. Un tributo dei volontari Avis, che hanno ricordato il legame tra solidarietà e passione per il ciclismo che univa le vittime.
Durante l’omelia, il sacerdote ha sottolineato “l’impegno sociale, il volontariato disinteressato e il servizio generoso” che hanno caratterizzato le loro vite. “Lo slogan dell’Avis ‘Il sangue non si versa, si dona’ – ha detto – ci dà la speranza che il sangue versato sulla strada da Sandro, Vincenzo e Antonio sia, ancora una volta, un sangue donato, un seme che germoglia in nuova vita”.
I corpi erano stati restituiti alle famiglie solo ieri mattina, dopo gli accertamenti autoptici che hanno rilevato gravi traumatismi, fratture e lesioni interne. La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale plurimo e ha iscritto nel registro degli indagati il conducente dell’auto, un 30enne della provincia di Bari.