Corato, appello per ritrovare Bianca: il cane della donna morta nell’incendio

CORATO – Un appello accorato arriva dai familiari della donna deceduta nei giorni scorsi a seguito del grave incendio avvenuto a Corato. Al dolore per la perdita si aggiunge l’angoscia per la scomparsa di Bianca, il cane della vittima, che per lei rappresentava “una vera e propria figlia”.Secondo quanto raccontato da una parente, con l’aiuto delle Guardie Zoofile della Città Metropolitana di Bari e delle unità cinofile è stata seguita la traccia dell’animale fino a via San Vito, nei pressi della ex 98/SP231. Da quel punto, però, ogni segnale si è interrotto.«Gli abitanti della zona non l’hanno vista e temiamo possa essere stata presa da qualcuno – spiega la parente –. Bianca ha microchip e abbiamo già presentato denuncia di smarrimento».I familiari chiedono alla cittadinanza massima collaborazione per ritrovare il cane: chiunque abbia informazioni può contattare il numero 349 4388644.«Bianca merita di essere cercata fino alla fine – concludono –. Vi ringraziamo per l’attenzione e per qualsiasi aiuto potrete dare».