Andria, ritrovata l’auto rubata a una turista tedesca a Polignano a Mare

ANDRIA – È stata ritrovata ad Andria l’autovettura rubata nei giorni scorsi a una turista tedesca in vacanza con la famiglia a Polignano a Mare. Il veicolo, sottratto lo stesso giorno dell’arrivo della donna nella località barese, è stato recuperato nel giro di poche ore grazie a un’operazione congiunta tra carabinieri e polizia di Stato.Determinante per l’esito positivo dell’intervento è stata la rapida collaborazione tra i reparti delle forze dell’ordine. Dopo il furto, la turista si era rivolta alla Stazione dei carabinieri di Polignano a Mare per sporgere denuncia, fornendo anche le ultime coordinate GPS rilevate dal sistema di localizzazione installato a bordo dell’auto.Le informazioni hanno indicato con precisione la presenza del veicolo nel comune di Andria. La segnalazione è stata immediatamente trasmessa alla Sala Operativa della questura della Bat, che ha inviato una volante sul posto. Gli agenti della polizia di Stato, intervenuti tempestivamente, hanno individuato l’automobile e, dopo i dovuti accertamenti, ne hanno disposto la restituzione alla legittima proprietaria.L’operazione è stata salutata come un esempio di efficiente sinergia operativa tra corpi di polizia e carabinieri, capace di garantire un rapido risultato e ridurre al minimo i disagi per la vittima del furto.