Filippo Graziani porta a Trani l’omaggio al padre Ivan: unica data in Puglia per “Ottanta – Buon Compleanno, Ivan”

TRANI – Un’eredità musicale che continua a emozionare e un concerto che è molto più di un tributo: domenica 17 agosto, nella suggestiva Corte Davide Santorsola del Palazzo delle Arti Beltrani, Filippo Graziani presenterà “Ottanta – Buon Compleanno, Ivan”, unico appuntamento in Puglia del tour celebrativo per gli 80 anni dalla nascita di suo padre, Ivan Graziani.Lo spettacolo, in versione acustica con un trio affiatato, è un racconto intimo e potente che ripercorre le canzoni più amate – e alcune gemme meno conosciute – del cantautore abruzzese, figura visionaria e anticonformista della musica italiana. Parte della tournée organizzata da Imarts – International Music and Arts, la data di Trani si inserisce in una festa itinerante che sta toccando diverse città italiane, raccogliendo ovunque affetto e partecipazione.«Mio padre non era incompreso, ma troppo avanti. Ora lo riscoprono tutti», ha raccontato Filippo, che da oltre dieci anni rinnova il repertorio paterno con rispetto e creatività. Ivan Graziani, autore di brani come Pigro e Lugano addio, è oggi considerato più attuale che mai per la sua capacità di fondere testi poetici e visivi con sonorità influenzate dal rock britannico.Classe 1981, Filippo Graziani ha costruito una carriera autonoma, collaborando con artisti come Negramaro, Morgan e Max Gazzè, partecipando al Festival di Sanremo e vincendo la Targa Tenco per la “Migliore opera prima”. Nel 2024 ha prodotto Per gli amici, album di inediti di Ivan che ha scalato le classifiche, e con il progetto Arcipelago Ivan ha esplorato anche il lato visivo e letterario del padre.“Ottanta – Buon Compleanno, Ivan” si annuncia come un evento per chi ama la musica d’autore e vuole rivivere o scoprire il mondo ribelle e poetico di uno dei cantautori più originali della scena italiana.BigliettiPoltronissima numerata: €35 – Posto unico: €30. Acquistabili con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani (via Beltrani 51, Trani – dal martedì alla domenica ore 16:00-21:00, chiuso il lunedì), sul circuito Vivaticket (link evento), oppure prenotabili via WhatsApp al +39 3923892767.Info: tel. 0883 500044 – palazzodelleartibeltrani.it – Brochure stagione 2025