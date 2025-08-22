Antonio Decaro: “Pronto a candidarmi alla presidenza della Regione Puglia, ma voglio libertà di azione”
“Credo di avere l’esperienza necessaria e un grande amore per questa terra e la sua gente”, scrive Decaro, aggiungendo però che “non basta” per candidarsi: servono condizioni che gli permettano di guidare la Regione con piena libertà e di assumersi fino in fondo la responsabilità delle scelte.
Decaro ha ricordato i legami di stima e affetto con gli ex presidenti Michele Emiliano e Nichi Vendola, precisando però di voler essere un “presidente libero, capace di assumersi fino in fondo la responsabilità delle scelte” e non “ostaggio delle decisioni di chi mi ha preceduto”.
L’europarlamentare sottolinea che finora ha scelto il silenzio per rispetto verso i partiti e i cittadini, e ribadisce che il bene dei pugliesi viene prima di ogni ambizione personale. “Se non ci saranno le condizioni per tornare in Puglia, continuerò a lavorare in Europa per la mia terra, sostenendo lealmente il candidato progressista alla guida della Regione”, conclude.
Decaro lancia così un segnale chiaro: la sua candidatura è possibile, ma dipende da una condizione fondamentale: la libertà di agire e di guidare la Regione senza vincoli politici.
