Allerta meteo in Puglia: temporali e rischio idrogeologico nel pomeriggio del 22 agosto
Secondo le previsioni, sulla Puglia centro-settentrionale e sulla Puglia meridionale sono attesi isolati rovesci o temporali, con quantitativi di pioggia generalmente deboli.
Particolare attenzione è rivolta alla Puglia centrale Bradanica, dove è stata diramata l’allerta gialla per rischio idrogeologico legato a temporali. Tale criticità, seppur ordinaria, potrebbe determinare locali disagi come allagamenti temporanei o difficoltà nella viabilità nelle aree più esposte.
La popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti e ad adottare comportamenti prudenti durante i fenomeni temporaleschi, evitando sottopassi, aree depresse e zone a rischio esondazione.