Allerta meteo in Puglia: temporali e rischio idrogeologico nel pomeriggio del 22 agosto

BARI - La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta gialla per la giornata di venerdì 22 agosto 2025, con validità a partire dalle ore 13:30 e per le successive 5 ore.Secondo le previsioni, sulla Puglia centro-settentrionale e sulla Puglia meridionale sono attesi isolati rovesci o temporali, con quantitativi di pioggia generalmente deboli.Particolare attenzione è rivolta alla Puglia centrale Bradanica, dove è stata diramata l’allerta gialla per rischio idrogeologico legato a temporali. Tale criticità, seppur ordinaria, potrebbe determinare locali disagi come allagamenti temporanei o difficoltà nella viabilità nelle aree più esposte.La popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti e ad adottare comportamenti prudenti durante i fenomeni temporaleschi, evitando sottopassi, aree depresse e zone a rischio esondazione.