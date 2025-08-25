Antonio Decaro a Rocchetta Sant’Antonio: “Vita e comunità da preservare nei piccoli borghi”

ROCCHETTA SANT'ANTONIO – L’europarlamentare dem Antonio Decaro, possibile candidato alla Regione Puglia, ha visitato ieri il borgo di Rocchetta Sant’Antonio, situato a 633 metri di altezza al confine tra Puglia, Basilicata e Campania.

In un post su Facebook, Decaro ha raccontato la sua esperienza: “Uno di quei borghi dove la vita scorre a volte lenta ma dove una stretta di mano vale ancora la parola data. Ho avuto la possibilità di stare insieme a questa comunità cittadina per parlare di Europa, di città, della vita di un piccolo borgo e di come dobbiamo ancora lavorare tanto se vogliamo mantenere vivi questi angoli di umanità e biodiversità”.

L’europarlamentare ha ringraziato i ragazzi di Galattica, il sindaco, gli amministratori, il comico Pinuccio e tutte le persone presenti per la chiacchierata e per averlo ascoltato fino a tarda sera.

Decaro ha sottolineato così l’importanza di preservare i piccoli borghi e le comunità locali, veri custodi di storia, cultura e biodiversità.