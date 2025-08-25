Premio Nino Rota 2025, a Bari due serate dedicate alla musica per il cinema

È stata presentata a Palazzo di Città la settima edizione del Premio Nino Rota, promosso dal Comune di Bari e Puglia Culture con il sostegno della Regione Puglia – PACT e l’organizzazione della cooperativa A/Herostrato. La rassegna, inserita nel cartellone della Festa del Mare 2025, si svolgerà sabato 30 e domenica 31 agosto nel Chiostro Santa Chiara di Bari vecchia e avrà un’appendice speciale il 6 settembre a Torre a Mare, luogo legato alla memoria del grande compositore.

Il premio, nato per valorizzare la musica per il cinema e le serie tv, vedrà protagonisti Lorenzo Tomio (30 agosto), che riceverà il primo riconoscimento e si esibirà in concerto, e Massimiliano Mechelli (31 agosto), compositore affermato anche sulle piattaforme streaming, che sarà accompagnato da un nonetto orchestrale. Nella stessa serata verrà consegnato anche il Premio alla carriera al compositore e liutista olandese Jozef Van Wissem, che sonorizzerà dal vivo il film muto La Chute de la Maison Usher di Jean Epstein.

L’appendice del 6 settembre, intitolata a Claudio Colaianni, chitarrista barese recentemente scomparso, sarà invece dedicata ai giovani talenti indie con un contest in programma al Parco per tutti di Torre a Mare.

Durante la conferenza stampa, l’assessora comunale alle Culture Paola Romano ha sottolineato come il Premio Rota rappresenti «un’occasione per celebrare il grande compositore, ma anche per guardare al futuro attraverso la creatività musicale, valorizzando al tempo stesso i giovani musicisti pugliesi».

Il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio ha rimarcato l’importanza del premio come «patto culturale» tra istituzioni e comunità, mentre il coordinatore Gianluigi Trevisi ha ricordato il valore innovativo del riconoscimento, che ogni anno dà spazio a nuove voci nel panorama della musica applicata.

Il Premio si inserisce nel più ampio calendario della Festa del Mare, che ha visto quest’anno oltre 60mila presenze solo al Locus Festival. Tra gli appuntamenti conclusivi, il concerto della Bandita Officina del Ritmo (25 agosto a Santo Spirito) e lo spettacolo Forrò Navigante (2 settembre a Torre a Mare), ultimo atto del Bari in Jazz.