Festival del Cabaret, trionfa il toscano Samuele Rossi
MARTINA FRANCA - Va agli archivi con l’ennesimo successo il 29esimo Festival del Cabaret, aprendo la finestra sulla festa del trentennale. Applausi a scena aperta per la kermesse comica organizzata dall’associazione “Sirio”. La tre giorni ha offerto al pubblico una comicità matura con una serie di ospiti dal verbo satirico quanto mai eterogeneo. Combattutissima la gara i giovani comici, che alla fine ha visto trionfare il toscano Samuele Rossi, monologhista mordace e dalla buona padronanza scenica i cui testi hanno trovato linfa negli usi ed abusi del quotidiano.
L’altro premio, quello della critica, è andato a Emilio Scuto, catanese, che ha trattato il tema dell’omofobia con pungente ironia. Sarà un Festival ricordato per il ritorno della coppia dei conduttori Mauro Pulpito e Debora Villa, che hanno rappresentato un assoluto valore aggiunto nelle dinamiche comiche del Festival, dando vita a dei veri e proprio sketch; così come il solido e funzionale il supporto musicale offerto dalla Banda EufoNicA, tanto che conduttori e band sono stati riconfermati a fine serata dal patron Giovanni Tagliente.
In coda al Festival, come detto, sono state gettate le basi per il 30° Festival del Cabaret, svelando il nuovo layout grafico realizzato dallo scenografo Martino Carucci, con i rappresentanti istituzionali presenti che hanno promesso un maggiore supporto economico per confezionare un’edizione ancora più importante.
