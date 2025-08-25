Festival del Cabaret, trionfa il toscano Samuele Rossi

L’altro premio, quello della critica, è andato a Emilio Scuto, catanese, che ha trattato il tema dell’omofobia con pungente ironia. Sarà un Festival ricordato per il ritorno della coppia dei conduttori Mauro Pulpito e Debora Villa, che hanno rappresentato un assoluto valore aggiunto nelle dinamiche comiche del Festival, dando vita a dei veri e proprio sketch; così come il solido e funzionale il supporto musicale offerto dalla Banda EufoNicA, tanto che conduttori e band sono stati riconfermati a fine serata dal patron Giovanni Tagliente.Grandi applausi sono stati tributati dal pubblico a Massimo Boldi e Renzo Rubino, ai quali sono stati assegnati il premio alla carriera “Città di Martina Franca” e il premio “Sirio”. Degna citazione per gli altri ospiti che si sono alternati sul palco dell’ateneo Bruni nella tre giorni: Alberto Caiazza, Alberto Farina, Corinna Grandi, Giovanni D’Angella, Ennio Marchetto, Vincenzo Albano, Nathan Kiboba, Salvatore Gisonna, Max Pisu, Santo Palumbo, Tiberio Cosmin e Antonio Mezzancella.In coda al Festival, come detto, sono state gettate le basi per il 30° Festival del Cabaret, svelando il nuovo layout grafico realizzato dallo scenografo Martino Carucci, con i rappresentanti istituzionali presenti che hanno promesso un maggiore supporto economico per confezionare un’edizione ancora più importante.