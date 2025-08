«Apulia Antiqua», concerto all’alba del fisarmonicista Luigi Gordano

Il festival «Apulia Antiqua», diretto da Giovanni Rota e organizzato da Sentieri Armonici, diventa itinerante e arriva a San Nicandro Garganico. Sabato 2 agosto, alle ore 5.30 del mattino, ai piedi della suggestiva Torre Mileto, è in programma un concerto all’alba con protagonista Luigi Gordano, uno dei più apprezzati fisarmonicisti della scena internazionale. Con il progetto «Accordion in Time», l’artista invita il pubblico a un viaggio musicale che, da Bach a Rachmaninov, attraversa secoli e stili per mettere in luce la versatilità espressiva dello strumento a mantice.

Il programma si apre con la Suite inglese n. 5 di Johann Sebastian Bach, proposta in una trascrizione che esalta la trasparenza del contrappunto e la raffinatezza del linguaggio barocco. A seguire, la celebre «Vocalise» di Sergej Rachmaninov, un canto senza parole che diventa puro respiro musicale, e il finale della Sonata n. 6 di Alexander Kusyakov, pagina moderna animata da slanci ritmici e tensioni drammatiche. Con il «Valzer Triste» di Jean Sibelius si entra in un’atmosfera sospesa, velata di malinconia e grazia, mentre il gran finale è affidato alla brillante «Soirée de Vienne» di Alfred Grunfeld, virtuosistica parafrasi su temi di Strauss che unisce eleganza e ironia in un omaggio scintillante al valzer viennese.

Un concerto suggestivo e coinvolgente, capace di mostrare come la fisarmonica possa attraversare mondi musicali lontani con intensità, leggerezza e poesia.

Info al numero 335.1477513 e biglietti disponibili su www.apuliantiqua.events.