Controlli serrati dei Carabinieri sulle coste salentine: sanzioni, sequestri e denunce

LECCE - Proseguono senza sosta i controlli estivi sulle coste del Salento da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, impegnati in un’intensa attività di prevenzione e sicurezza nelle principali località balneari. L’operazione, inserita nel più ampio piano di controllo del territorio predisposto per l’alta stagione, ha interessato in particolare Baia Verde (Gallipoli), Torre dell’Orso (Melendugno) e Porto Cesareo.

A Torre dell’Orso, i Carabinieri della Stazione di Melendugno hanno sanzionato un locale di intrattenimento gestito da un quarantenne salentino. Durante un controllo finalizzato al rispetto delle ordinanze sindacali comunali, i militari hanno accertato la diffusione di musica amplificata oltre l’orario consentito, fissato alle 01:00. Per il gestore è scattata la contestazione dell’illecito amministrativo.

A Gallipoli, nella zona di Baia Verde, i Carabinieri della Compagnia locale, supportati dall’11° Reggimento “Puglia”, hanno effettuato numerosi posti di controllo, identificando oltre cento persone e verificando circa quaranta veicoli. Diverse le violazioni al Codice della Strada riscontrate, tra cui sei episodi di guida in stato di ebbrezza. Coinvolti giovani residenti nella provincia di Brindisi, un turista varesino, un ventinovenne lucano e un ventenne di Milano, quest’ultimo sanzionato con il ritiro della patente. Un altro giovane, bergamasco di 22 anni, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge e in possesso di circa mezzo grammo di hashish.

A Porto Cesareo, sempre nell’ambito delle operazioni, i militari – con il supporto dello stesso Reggimento – hanno sequestrato 157 articoli contraffatti, tra cui borse, costumi da bagno, cinture, berretti e magliette con marchi falsi. La merce, abbandonata da ignoti durante il blitz, è stata immediatamente posta sotto sequestro. In un episodio distinto, un uomo di origine straniera è stato denunciato per il furto di un monopattino elettrico, mentre un 25enne è stato segnalato alla Prefettura dopo essere stato trovato in possesso di circa 90 grammi di marijuana.

Durante i controlli a Porto Cesareo sono state identificate 80 persone e fermati 41 veicoli, con ulteriori sanzioni per violazioni stradali.

L’intera attività si inserisce nella strategia di sicurezza estiva volta a tutelare cittadini e turisti, contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti, reprimere la contraffazione e garantire il rispetto delle ordinanze locali, contribuendo così alla vivibilità delle mete turistiche salentine.