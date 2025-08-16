Assud III edizione: Storie, canti e incanti del Sud a parco Campagneros

BARI - Domenica 17 agosto, nel parco Campagneros a Bari, l’associazione Al Nour vincitrice del progetto “Le Due Bari”, accordo di programma Mic – Comune di Bari, all’interno della rassegna “Assud” proporrà la performance al tramonto “Voce Antica. Storie, canti e incanti del Sud”, progetto ideato e interpretato da Benedetta Lusito, che per l’occasione sarà accompagnata da Antonio Errico.Questo spettacolo è un viaggio poetico e musicale che canta e racconta l’anima arcaica del Sud, attraverso storie antiche e leggende che attraversano la Puglia, la Sicilia, la Calabria e la Campania. Voci di donne, spiriti, amanti e creature misteriose riaffiorano dal tempo e si intrecciano a canti tradizionali, frammenti in dialetto e improvvisazioni vocali costruite in tempo reale con l’uso della loop station. I racconti si fanno carne attraverso il ritmo del tamburo muto, le corde della lira, il suono crudo della voce che invoca, sospira, evoca. “Voce antica” non è solo uno spettacolo, ma una vera e propria celebrazione della memoria viva, magica e femminile del Meridione; un’esperienza sensoriale che unisce tradizione e sperimentazione, spiritualità e corporeità.Nel finale il rito si compie con “La danza di Ginevra”, una storia pugliese legata al potere del tarantismo, che riporta in scena il corpo che guarisce danzando, in un atto poetico e liberatorio. Un rito narrativo che unisce parola, canto e gesto, per restituire la memoria viva di un Sud magico e femminile. Ad affiancare Benedetta Lusito a voce narrante, canto, loop station, tamburo a cornice e lira, sarà Antonio Errico a voce e chitarra.Performer di origini terlizzesi con un’identità artistica multiforme, Benedetta Lusito è attrice, cantante, danzatrice e insegnante di canto e recitazione che da tempo impreziosisce le sue performance inserendo al loro interno le sue emozioni e il suo personale vissuto. Vanta inoltre una lunga esperienza teatrale con collaborazioni con maestri come Roberto Petruzzelli, Vito Signorile e Francesco Tammacco, oltre ad essersi perfezionata con figure di spicco come Jurij Alschitz e Cathy Marchand.Antonio Errico può vantare un’esperienza pluriennale nel campo della musica pop e diverse esibizioni nazionali anche in ambito teatrale. Chitarrista-cantante, per lui il palco è un elemento imprescindibile da cui attingere emozioni, grande e unico motore di un’esistenza sempre legata alla musica.L’ingresso è libero senza necessità di prenotazione.Parco Campagneros – via Raffaele Bovio, 20 – BariInfoline: 3711929045 Inizio concerto: 19.30