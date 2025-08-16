Massafra, autista aggredito da passeggero senza biglietto: intervengono i Carabinieri

MASSAFRA – Momenti di tensione a Massafra, dove un autista di autobus è stato aggredito da un passeggero che tentava di salire a bordo senza biglietto. Alla richiesta di rispettare le regole, l’uomo ha reagito colpendo il conducente con un pugno e minacciandolo con la frase: «Ti faccio morire».Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno inviato una pattuglia radiomobile per avviare immediatamente le ricerche dell’aggressore. Fondamentali per le indagini le registrazioni delle telecamere di bordo, acquisite dagli inquirenti come prova per identificare il responsabile.La prontezza dell’intervento e l’utilizzo dei filmati rappresentano un passaggio decisivo per assicurare l’autore dell’aggressione alla giustizia e rafforzare le misure di sicurezza a tutela degli operatori del trasporto pubblico.