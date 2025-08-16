Attimi di paura a Castellana per farmacista colta da crisi respiratoria

Momenti di grande apprensione ieri per, farmacista di Castellana, colta da una grave crisi respiratoria mentre si trovava dal parrucchiere. “La voce si è fatta flebile e non riuscivo più a respirare – racconta – con le ultime forze ho usato il Ventolin e ho chiamato mio marito Franco, che era in farmacia, a duecento metri di distanza”.

Determinante è stata la prontezza delle persone presenti, che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del 118. La prima a intervenire è stata l’infermiera Mina, che ha riscontrato una saturazione tra 60 e 70. “Ero in codice rosso – spiega Giulia – lei ha preso subito il controllo della situazione con grande professionalità e umanità”.

Trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Putignano, Giulia ha trovato la dottoressa Susca, che si è attivata immediatamente. “Ho potuto vedere da vicino la pressione sotto la quale questi professionisti operano: prendono decisioni in pochi secondi, sono eroi silenziosi”, sottolinea.

Dopo ore di paura, la farmacista è stata dimessa in serata, provata ma grata. “Sulla via del ritorno ho incontrato di nuovo l’infermiera Mina – racconta – mi ha detto che non aveva mai avuto così tanta paura come quel giorno. A lei, al 118 e alla dottoressa Susca va il mio grazie più profondo”.

Un pensiero speciale Giulia lo rivolge anche alle sue collaboratrici della farmacia, che hanno garantito il servizio senza esitazioni. “Non dimenticherò mai quello che tutti avete fatto per me”, conclude.