Taranto sotto il maltempo: acquazzoni, fulmini e tromba d’aria tra Castellaneta e Mottola

Un violento acquazzone si è abbattuto sulla città dinella mattinata di oggi, sabato 16 agosto, accompagnato da fulmini che hanno colpito sia l’area urbana sia le zone limitrofe. Il maltempo è arrivato in modo improvviso, portando forti precipitazioni e raffiche di vento.

Le condizioni meteorologiche restano instabili, con ulteriori rovesci improvvisi previsti nel corso del pomeriggio e temporali che potrebbero raggiungere anche forte intensità. Le autorità locali invitano la popolazione alla prudenza, soprattutto nelle strade e nelle aree esposte al vento.

Secondo le previsioni, un graduale miglioramento è atteso verso sera, ma la situazione rimane sotto stretto monitoraggio.

Nella tarda mattinata, una tromba d’aria è stata segnalata sul versante occidentale della provincia ionica, tra Castellaneta e Mottola, senza al momento notizie di danni rilevanti.