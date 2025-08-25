Babele 2025: anteprima a Gallipoli con “Con la carabina” di Licia Lanera

GALLIPOLI - Mercoledì 27 agosto alle ore 21 al Raffo Parco Gondar di Gallipoli debutta l’anteprima dell’edizione 2025 di Babele – Festival Multidisciplinare d’Emergenza con lo spettacolo Con la carabina, testo di Pauline Peyrade per la regia di Licia Lanera, che nel 2022 ha ricevuto due Premi Ubu per Migliore regia e Migliore testo straniero messo in scena da una compagnia italiana. In scena Davide Giuva ed Ermelinda Nasuto, produzione Compagnia Licia Lanera.

La storia racconta di una donna che, dopo essere stata vittima di stupro da bambina, decide di farsi giustizia da sola. Il racconto alterna passato e presente: nel primo, ambientato in un luna park, e nel secondo, nella sua casa, si consumano atti di violenza, con ruoli invertiti. Lo spettacolo analizza in maniera lucida i meccanismi culturali e antropologici che portano a comportamenti violenti, evitando la semplice divisione tra buoni e cattivi.

Licia Lanera descrive lo spettacolo come claustrofobico e violento, scandito dalle luci di un set fotografico che mutano continuamente per mano degli attori, creando una prospettiva ravvicinata e disturbante per lo spettatore, posto nello scomodo ruolo di colui che spia il privato più intimo.

Classe 1982, Licia Lanera è regista, drammaturga e attrice, fondatrice della Compagnia Licia Lanera e vincitrice di diversi Premi Ubu. Tra i suoi lavori più noti figurano Cuore di cane e il progetto Trilogia, messa in scena dei tre spettacoli Guarda come nevica, Il Gabbiano e I sentimenti del Maiale.

Lo spettacolo è consigliato a un pubblico adulto. Informazioni e prenotazioni: 3483819266, 3400801820, zeromeccanicoteatro@gmail.com. I biglietti si possono acquistare online su oooh.events a partire da 6 euro o al botteghino un’ora prima dello spettacolo a partire da 7 euro.