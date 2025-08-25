Il cuore di Vieste torna a battere: dall’8 al 14 settembre c’è Vieste in Love

VIESTE - Vieste torna ad abbracciare l’amore. Dall’8 al 14 settembre, la capitale del turismo del Sud Italia si vestirà di emozioni, luci e sogni per la sesta edizione di Vieste in Love, la settimana più romantica dell’anno, attesa da residenti, visitatori e innamorati di ogni età. Per sette giorni, il borgo garganico si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto: cuori luminosi al tramonto, installazioni artistiche che raccontano storie d’amore, spettacoli, musica, danza e performance nei vicoli del centro storico, sui balconi fioriti, le scalinate scolpite dal tempo e i luoghi simbolo della città.

Gli eventi, tutti gratuiti e ad ingresso libero, si svolgeranno in un’atmosfera magica grazie al coinvolgimento di residenti e commercianti, che decoreranno ogni strada a tema amore, con la possibilità di vedere premiata la propria creatività con la realizzazione di uno spot o di un sito web. L’evento è diventato identità e innovazione, fondendo creatività, turismo e partecipazione e facendo di Vieste un laboratorio vivo di emozioni e bellezza. A ispirare questa magia è sempre la leggenda senza tempo di Cristalda e Pizzomunno, simbolo di un amore eterno, raccontata anche dalla scalinata decorata con le parole del brano di Max Gazzè.

«La nostra città vive di turismo, cultura e bellezza – spiega Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste – e Vieste in Love è diventato un simbolo che unisce tutto questo. Ogni edizione è una scommessa vinta, capace di generare emozioni e consolidare l’immagine di Vieste come capitale dell’amore e dell’accoglienza».

Si inizia l’8 settembre alle 21.30 sul lungomare di Marina Piccola con lo spettacolo del comico Gabriele Cirilli. Il 9 settembre torna il Vieste Music Festival che premierà i giovani talenti della musica, valutati da una giuria di professionisti del settore. Il 10 settembre alle 21.30 sul lungomare spazio alla musica con il concerto di Nek. L’11 settembre Luca Ward, accompagnato dall’Orchestra Filarmonica Pugliese, proporrà un concerto-racconto dedicato alle colonne sonore più iconiche del cinema.

Il 12 settembre ci sarà un doppio appuntamento: alle 20 “Terrazze sonore” creerà un’atmosfera magica nel centro antico con musica dagli archi, fiati, chitarre e percussioni sui balconi dei viestani, mentre alle 21.30 il lungomare diventerà una dance floor a cielo aperto con i dj set di Andrea Damante e Merk & Kremont. Il 13 settembre le note di Pino Daniele saranno interpretate dal fratello Nello Daniele sul lungomare di Marina Piccola, ricordando dieci anni dalla scomparsa dell’artista. Il 14 settembre sarà dedicato ai bambini con “Wonderland” nel centro storico e lo spettacolo interattivo di Carolina Benvenga alle 20 a Marina Piccola.

L’edizione 2025 si lega idealmente all’esperienza di Lago di Garda in Love, pur nascendo in scenari naturali diversi, condividendo la stessa essenza di magia, romanticismo e celebrazione. L’evento, ideato da Studio360 di Molfetta, premia il lavoro di valorizzazione del territorio e della cultura dell’amore, coinvolgendo visitatori e la comunità di Vieste.

Accanto ai grandi spettacoli, sarà confermata l’attenzione per l’arte con l’esposizione “Amore su tela” a Marina Piccola. Media partner dell’edizione 2025 sarà Radionorba.

«Vieste in Love non è solo un evento, ma un modo per raccontare chi siamo – dichiara Tano Paglialonga, assessore ai Grandi Eventi – una comunità che sa aprirsi al mondo con autenticità, tradizione e spirito di accoglienza». L’edizione 2025 promette di unire passione, arte e meraviglia in un’esperienza indimenticabile. «La qualità della programmazione – aggiunge Salvatore Altomare di Studio360 – ci permette di conquistare un pubblico eterogeneo, dalle famiglie ai giovani, dai residenti ai turisti».

Per informazioni: viesteinlove.it