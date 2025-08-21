Bari, al via la riqualificazione di via Argiro, Via Putignani e Via Calefati: lavori da 4,5 milioni di euro
L’intervento, che prenderà il via entro settembre, rientra in una strategia già avviata dall’amministrazione comunale per restituire al pubblico aree del centro oggi destinate al traffico veicolare. L’obiettivo è migliorare la qualità dello spazio urbano, garantire continuità ai percorsi pedonali e connettere i quartieri Murat, Libertà e Madonnella ai principali poli attrattori, tra cui l’Università degli Studi di Bari, la stazione ferroviaria, piazze storiche, il lungomare monumentale, il Parco Maugeri, il Giardino Garibaldi, il Teatro Petruzzelli e le scuole e chiese della zona.
La riqualificazione interessa una superficie complessiva di circa 14mila metri quadri, composta da marciapiedi in marmette di cemento e strade carrabili asfaltate, con la sezione centrale di via Argiro caratterizzata da asfalto stampato. Il progetto prevede di trasformare via Argiro in una strada accogliente e moderna, simile a una “rambla” urbana, sulla scia di quanto già realizzato in via Sparano. Saranno piantumate nuove alberature per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e offrire spazi di ristoro ai cittadini nelle giornate più calde.
“Nei prossimi giorni presenteremo il progetto esecutivo ai commercianti e ai residenti delle aree interessate”, ha spiegato l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi. “Con l’impresa esecutrice condivideremo ogni fase di cantiere per ridurre al minimo i disagi in una zona di alta frequentazione, destinata al commercio e al tempo libero. Siamo particolarmente soddisfatti di aver inserito le alberature: tutta via Argiro avrà un doppio filare di nuovi alberi, un dettaglio che ridurrà l’effetto calore e impreziosirà l’area”.
Nei tratti pedonali saranno piantumate essenze arboree tipiche della macchia mediterranea a basso impatto idrico e manutentivo, posizionate in alvearetti di calcestruzzo e protette da griglie. Le specie scelte sono Lagerstroemia rosa e bianca e Prunus Cerasifera Pissardii, compatibili con visibilità, sottoservizi e manufatti circostanti.
Per via Putignani e via Calefati, soggette a intenso traffico veicolare, le parti centrali saranno rialzate, riasfaltate e i marciapiedi pavimentati in basole calcaree. La durata prevista dei lavori è di 300 giorni naturali e consecutivi, con fasi di cantiere organizzate per ridurre al minimo le interferenze con traffico, residenti e attività commerciali. A via Argiro i lavori interesseranno due isolati contemporaneamente, mentre a via Putignani e via Calefati si procederà isolato per isolato.
L’intervento rappresenta un passo importante per rendere più vivibili e attrattive le strade del centro di Bari, combinando pedonalizzazione, riqualificazione storica e verde urbano, migliorando così la qualità della vita dei cittadini e dei visitatori.
