Bari, al via la riqualificazione di via Argiro, Via Putignani e Via Calefati: lavori da 4,5 milioni di euro

BARI - È in pubblicazione la determina dirigenziale per l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di via Argiro, Via Putignani e Via Calefati a Bari, per un importo complessivo di 4.537.388,19 euro, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5, Voce M5C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore.L’intervento, che prenderà il via entro settembre, rientra in una strategia già avviata dall’amministrazione comunale per restituire al pubblico aree del centro oggi destinate al traffico veicolare. L’obiettivo è migliorare la qualità dello spazio urbano, garantire continuità ai percorsi pedonali e connettere i quartieri Murat, Libertà e Madonnella ai principali poli attrattori, tra cui l’Università degli Studi di Bari, la stazione ferroviaria, piazze storiche, il lungomare monumentale, il Parco Maugeri, il Giardino Garibaldi, il Teatro Petruzzelli e le scuole e chiese della zona.La riqualificazione interessa una superficie complessiva di circa 14mila metri quadri, composta da marciapiedi in marmette di cemento e strade carrabili asfaltate, con la sezione centrale di via Argiro caratterizzata da asfalto stampato. Il progetto prevede di trasformare via Argiro in una strada accogliente e moderna, simile a una “rambla” urbana, sulla scia di quanto già realizzato in via Sparano. Saranno piantumate nuove alberature per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e offrire spazi di ristoro ai cittadini nelle giornate più calde.“Nei prossimi giorni presenteremo il progetto esecutivo ai commercianti e ai residenti delle aree interessate”, ha spiegato l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi. “Con l’impresa esecutrice condivideremo ogni fase di cantiere per ridurre al minimo i disagi in una zona di alta frequentazione, destinata al commercio e al tempo libero. Siamo particolarmente soddisfatti di aver inserito le alberature: tutta via Argiro avrà un doppio filare di nuovi alberi, un dettaglio che ridurrà l’effetto calore e impreziosirà l’area”.Attualmente via Argiro ha una sezione stradale di circa 16 metri, con marciapiedi in marmette di cemento e una differenza di quota di circa 15 cm tra carreggiata e marciapiedi. Il progetto prevede di eliminare tale dislivello e creare un unico piano calpestabile, con conservazione e catalogazione delle pavimentazioni storiche in pietra lavica, assistita da archeologi. Saranno inoltre sistemate le reti dei sottoservizi e realizzate condotte interrate per le acque meteoriche.Nei tratti pedonali saranno piantumate essenze arboree tipiche della macchia mediterranea a basso impatto idrico e manutentivo, posizionate in alvearetti di calcestruzzo e protette da griglie. Le specie scelte sono Lagerstroemia rosa e bianca e Prunus Cerasifera Pissardii, compatibili con visibilità, sottoservizi e manufatti circostanti.Per via Putignani e via Calefati, soggette a intenso traffico veicolare, le parti centrali saranno rialzate, riasfaltate e i marciapiedi pavimentati in basole calcaree. La durata prevista dei lavori è di 300 giorni naturali e consecutivi, con fasi di cantiere organizzate per ridurre al minimo le interferenze con traffico, residenti e attività commerciali. A via Argiro i lavori interesseranno due isolati contemporaneamente, mentre a via Putignani e via Calefati si procederà isolato per isolato.L’intervento rappresenta un passo importante per rendere più vivibili e attrattive le strade del centro di Bari, combinando pedonalizzazione, riqualificazione storica e verde urbano, migliorando così la qualità della vita dei cittadini e dei visitatori.