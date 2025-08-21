Tragedia a Caucana, bimbo di due anni annega in piscina: lutto cittadino a Santa Croce Camerina

RAGUSA - Una tragedia ha sconvolto oggi la comunità di Santa Croce Camerina, nel Ragusano. Un bambino di appena due anni, Raffaele Sallemi, è annegato in una piscina fuori terra nella casa di villeggiatura della famiglia, a Caucana, frazione balneare del comune.Secondo una prima ricostruzione, il piccolo – nato a Comiso e figlio di una famiglia molto conosciuta in zona, che gestisce un oleificio – sarebbe riuscito a salire sulla scaletta che porta alla piscina, sfuggendo per pochi istanti al controllo degli adulti presenti. Una volta entrato in acqua, non è più riuscito a risalire.L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo senza successo. Il bimbo era già privo di vita all’arrivo dei soccorsi.I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.In segno di lutto, il Comune di Santa Croce Camerina ha deciso di annullare tutti gli eventi estivi in programma questa sera. La notizia ha scosso profondamente l’intera comunità, stretta attorno al dolore della famiglia del piccolo Raffaele, che aveva da poco compiuto due anni.