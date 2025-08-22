Bari, approvati i primi due stralci per la riqualificazione di via Amendola e via Postiglione

La giunta comunale di Bari ha approvato, su proposta dell’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, il primo e il secondo stralcio del progetto preliminare-definitivo di riqualificazione di via Amendola e via Postiglione, due assi strategici per la mobilità cittadina.

Il primo stralcio, da 2,31 milioni di euro, sarà finanziato con fondi PNRR – Missione 5 Inclusione e coesione, nell’ambito degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana.

Il secondo stralcio, da 2,19 milioni di euro, sarà invece coperto con risorse relative ai “Piani Urbani Integrati”.

“Così come accaduto per il primo tratto di via Amendola – ha dichiarato Scaramuzzi – stiamo immaginando una vera rivoluzione urbana, che renderà queste strade più moderne e vivibili, con piste ciclabili, rampe per persone con disabilità, percorsi tattili per ipovedenti, aree verdi e piazze per la socialità. Via Postiglione diventerà zona 30 e Piazzale Locchi sarà trasformato in una nuova piazza attrezzata, liberata dal parcheggio selvaggio e restituita ai cittadini”.

Via Amendola: continuità con i lavori già realizzati

L’intervento riguarda il tratto tra la rotatoria di viale Einaudi e via Postiglione, per una lunghezza di circa 1,3 km. Non sono previsti espropri e il progetto punta a completare le urbanizzazioni primarie dei quartieri Mungivacca e San Pasquale, migliorando il collegamento con viale Unità d’Italia.

Sono previsti:

rifacimento del manto stradale,

nuovi marciapiedi,

pista ciclabile in continuità con quella già esistente,

sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a LED.

Via Postiglione e via Meucci: zona 30 e più verde

Il tratto interessato misura 650 metri e si estende fino a viale Unità d’Italia. Qui si punta a realizzare nuove alberature, una zona 30 tra via Re David e viale Unità d’Italia, piste ciclabili, marciapiedi più ampi e sicuri, oltre a un nuovo impianto di smaltimento delle acque meteoriche.

Via Meucci, in particolare, vedrà l’innalzamento della sede stradale alla stessa quota dei marciapiedi e una pavimentazione in pietra di Trani, con arredi urbani e aree attrezzate.

Piazzale Vittorio Locchi: una nuova piazza di quartiere

Il progetto prevede la completa riqualificazione dell’area, con:

18 nuovi alberi di leccio,

aree gioco per bambini e area sgambamento cani,

nuove sedute e fontane,

isola ecologica schermata e integrata nel contesto,

piantumazione di agrumi (7 limoni e 6 aranci) e ulteriore verde ornamentale,

illuminazione dal design innovativo con 8 corpi luce.

Mobilità sostenibile: piste ciclabili e sicurezza

Le nuove piste ciclabili saranno realizzate sia su via Amendola che su via Postiglione, con tratti monodirezionali, bidirezionali e ciclopedonali. La pavimentazione sarà trattata con rivestimento antiscivolo e resistente alle alte temperature. Previsti inoltre percorsi tattili LOGES per ipovedenti e rampe di raccordo per disabili.

Tempi di realizzazione

La durata stimata dei lavori è di 213 giorni per via Amendola e 192 giorni per via Postiglione.

Con questo intervento, l’amministrazione comunale punta a completare il ridisegno delle arterie strategiche del quadrante sud della città, rendendole più accessibili, verdi e a misura di cittadino.