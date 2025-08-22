Ucraina, Trump: “Far incontrare Putin e Zelensky è come mescolare olio e aceto”

WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a commentare il percorso di pace in Ucraina, definendo un possibile incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky “come mescolare olio e aceto”. In un’intervista con il conduttore radiofonico Todd Starnes, Trump ha sottolineato che i tempi per una soluzione del conflitto non sono così rapidi come previsto: “Spero che tra due settimane sapremo se ci sarà la pace”, ha dichiarato, ribadendo quanto già affermato dopo i vertici in Alaska e Washington.

Secondo il presidente Usa, la diplomazia richiede cautela e il suo coinvolgimento diretto non sarebbe necessario: “All’incontro Putin-Zelensky preferirei non esserci”.

Sul fronte russo, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha precisato che un eventuale accordo dovrà tener conto della legittimità della persona che lo firmerà da parte di Kiev, riferendosi a Zelensky, il cui mandato sarebbe scaduto a maggio 2024 senza che si siano tenute nuove elezioni a causa della legge marziale.

Intanto, a Kiev, è stato emesso un segnale di allarme per potenziali attacchi aerei durante la visita del segretario generale della NATO Rutte. La capitale ucraina accusa Mosca di voler sottrarsi ai negoziati, mentre i colloqui diplomatici restano in una fase complessa, con continue incertezze sulla possibilità di un accordo di pace a breve termine.