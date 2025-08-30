Bari, arresto per spaccio a Pane e Pomodoro: sequestrati droga e contanti

BARI – Operazione della Polizia locale nell’area parcheggio della spiaggia Pane e Pomodoro, dove nella giornata di ieri è stato arrestato un giovane di 21 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato intorno alle 13, quando gli agenti, in servizio sia in divisa che in borghese, hanno notato uno scambio sospetto di merce e denaro tra due uomini. Il controllo ha permesso di accertare la cessione di circa 3 grammi di hashish, nascosti poco prima nelle aree verdi del parcheggio.

La successiva perquisizione ha portato al sequestro di 21 grammi complessivi di hashish e di 1.085 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il giovane, originario della Campania, è stato arrestato. All’operazione ha preso parte anche una pattuglia dei Carabinieri, impegnata in servizi di prevenzione nella stessa zona.

“L’amministrazione comunale, attraverso il lavoro della Polizia locale, continua a presidiare in modo costante tutto il territorio – ha commentato l’assessora alla Vivibilità urbana Carla Palone –. Questa ennesima operazione dimostra l’impegno in sinergia con le altre Forze dell’ordine per garantire il miglior presidio possibile di tutta l’area urbana”.

