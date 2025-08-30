Puglia protagonista a Venezia: presentate opportunità per cinema e Bifest 2026

BARI - Apulia Film Commission e Regione Puglia hanno presentato questa mattina a Venezia, alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, l’incontro “Cinema in Puglia. Funding, Opportunities e Bifest”. L’appuntamento ha illustrato le strategie per il sostegno alle produzioni audiovisive, le iniziative culturali della regione e le collaborazioni internazionali.

Anna Maria Tosto e Antonio Parente, rispettivamente presidente e direttore di Apulia Film Commission, insieme a Gianluca Nardone della Regione Puglia e a Oscar Iarussi, direttore artistico del Bifest, hanno illustrato i principali strumenti di finanziamento e promozione. Tra questi, l’Apulia Film Fund per film, serie, documentari, cortometraggi e opere di animazione, e il Cine-Voucher Market Puglia 2025, che sostiene le PMI del settore audiovisivo con 100mila euro per promozione e internazionalizzazione. È stato presentato anche il Social Film Production Con Il Sud, iniziativa che favorisce la collaborazione tra imprese cinematografiche e organizzazioni non profit meridionali, con un budget di 500mila euro per 10 opere filmiche sul Sud Italia.

Grande attenzione è stata riservata anche all’Audience Development con la prossima stagione di Cinema Addiction e al Bifest 2026, in programma a Bari dal 21 al 28 marzo, che confermerà concorsi internazionali, masterclass e iniziative culturali.

Sono stati illustrati progetti europei di cooperazione territoriale: “REEL”, finanziato da Interreg Italia-Croazia, promuove turismo cinematografico e cortometraggi ispirati all’Odissea con giovani registi italiani e croati, mentre “FRAME”, sostenuto da Interreg IPA South Adriatic, mira a rafforzare le PMI audiovisive di Italia, Albania e Montenegro attraverso network transfrontalieri, fondi di co-sviluppo e workshop.

Infine, è stata annunciata una collaborazione internazionale con cineasti e produttori cinesi per il Memorandum of Understanding firmato con l’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai e la Treccani. L’evento si è concluso con “Puglia on Screen – Gusto e set dal Cuore del Mediterraneo”, promosso dall’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia, per valorizzare il patrimonio enogastronomico della regione insieme ai suoi paesaggi come set cinematografico.

L’incontro ha così ribadito la Puglia come territorio attrattivo per produzioni audiovisive, promuovendo cultura, economia, creatività giovanile e identità regionale a livello nazionale e internazionale.