Bari attende Yunchan Lim: il pianista coreano conquista il mondo e debutta in Italia al Petruzzelli

BARI – Click da tutto il mondo per il concerto del pianista Yunchan Lim, giovane talento coreano e ultimo vincitore del prestigioso Concorso Van Cliburn. Il video della finale su YouTube ha già totalizzato 17 milioni di visualizzazioni, generando un’attesa senza precedenti per il debutto italiano dell’artista.L’appuntamento è venerdì 29 agosto alle 20.30 al Teatro Petruzzelli, in un concerto straordinario e fuori abbonamento, con l’Orchestra del Teatro Petruzzelli diretta da Martijn Dendievel, giovane direttore di fama internazionale.Le vendite online dei biglietti, iniziate il 16 luglio, hanno visto un’impennata ad agosto, con acquisti provenienti non solo da numerose città italiane come Roma, Torino, Milano, Napoli, Genova e Cagliari, ma anche da Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Spagna, Polonia, Lituania e naturalmente dalla Corea, dove Yunchan Lim vanta numerosi fan club attivi sui social.“La proposta della Fondazione Petruzzelli si conferma di altissima qualità – dichiara il Sindaco di Bari e Presidente della Fondazione, Vito Leccese – e capace di imporsi sullo scenario culturale mondiale. Il nostro impegno come Comune è continuare a sostenere l’offerta culturale del Teatro, che deve diventare il perno di una nuova visione artistica della città e un volano per lo sviluppo turistico legato alla cultura”.Il programma del concertoYunchan Lim sarà accompagnato dall’Orchestra del Petruzzelli in un programma che include:• Wolfgang Amadeus Mozart, Ouverture da Le nozze di Figaro• Béla Bartók, Concerto n. 3 in Mi maggiore per pianoforte e orchestra, BB 127• Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 7 in La maggiore, op. 92Il direttore Martijn Dendievel, vincitore del German Conductors’ Award 2021 e attualmente Direttore Principale designato della Symfonieorkest Vlaanderen, è noto per le sue collaborazioni con alcune delle più grandi orchestre internazionali e per la passione per il repertorio contemporaneo.L’ascesa di Yunchan LimDivenuto nel 2022, a soli 18 anni, il più giovane vincitore dell’oro al Concorso Van Cliburn, Yunchan Lim ha rapidamente conquistato la scena internazionale. Ha debuttato con orchestre prestigiose come le Filarmoniche di New York, Los Angeles, Monaco e Seul, e si è esibito in sale iconiche come la Carnegie Hall di New York, la Wigmore Hall di Londra, il Concertgebouw di Amsterdam e la Suntory Hall di Tokyo.Il concerto al Petruzzelli segna dunque un momento storico per la città di Bari, che si conferma meta di turismo culturale internazionale e di eventi di grande richiamo artistico.