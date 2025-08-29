Momenti di tensione nel carcere di Bari: detenuti aggrediscono agenti dopo il ritrovamento di un cellulare

BARI – Momenti di tensione ieri nel carcere di Bari, dove la Polizia Penitenziaria ha scoperto un cellulare nella disponibilità di un detenuto durante un controllo di routine nella terza sezione del reparto infermeria.Secondo quanto riportato dal sindacato Osapp, il possessore del telefonino e altri due detenuti si sono scagliati contro un agente e un ispettore presenti sul posto. Entrambi gli operatori hanno riportato ferite e contusioni e sono stati immediatamente accompagnati in ospedale per le cure del caso.Il sindacato ha denunciato l’accaduto, sottolineando la necessità di garantire sicurezza e tutela del personale penitenziario all’interno delle strutture carcerarie.