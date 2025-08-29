Momenti di tensione nel carcere di Bari: detenuti aggrediscono agenti dopo il ritrovamento di un cellulare
Secondo quanto riportato dal sindacato Osapp, il possessore del telefonino e altri due detenuti si sono scagliati contro un agente e un ispettore presenti sul posto. Entrambi gli operatori hanno riportato ferite e contusioni e sono stati immediatamente accompagnati in ospedale per le cure del caso.
Il sindacato ha denunciato l’accaduto, sottolineando la necessità di garantire sicurezza e tutela del personale penitenziario all’interno delle strutture carcerarie.
