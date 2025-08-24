Bari celebra la Giornata dell’Indipendenza dell’Ucraina: issata la bandiera a Palazzo di Città

In occasione della, questa mattina è stata issata la bandiera ucraina sulla facciata di, sede del Comune di Bari. Un gesto simbolico di vicinanza e solidarietà al popolo ucraino nel giorno in cui si ricorda la storica dichiarazione del 24 agosto 1991, con cui il Parlamento di Kiev sancì l’indipendenza dall’Unione Sovietica, successivamente confermata dal referendum nazionale del 1° dicembre dello stesso anno.

“Questa bandiera esposta a Palazzo di Città in questa giornata particolare è per noi testimonianza di vicinanza e solidarietà nei confronti del popolo ucraino – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese –. In un momento in cui si aprono spiragli di dialogo tra le parti, la città di Bari si unisce al coro delle richieste per una pace giusta e duratura che giungono da tutto il mondo. L’Europa torni a essere luogo di pace, di solidarietà e di valori democratici”.

Il gesto si inserisce in un contesto internazionale ancora segnato dal conflitto in corso, ma rappresenta al tempo stesso un segnale di speranza e sostegno, con l’auspicio che la diplomazia internazionale possa riportare stabilità e sicurezza in Europa.