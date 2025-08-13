Bari, conferimento dei rifiuti e tutela ambientale: il report della Polizia Locale

BARI - Proseguono i controlli della Polizia Locale su tutto il territorio cittadino per contrastare comportamenti illeciti e irregolari in materia di conferimento dei rifiuti e tutela ambientale. L’assessora alla Vivibilità urbana e alla Protezione civile, Carla Palone, ha reso noto il bilancio delle attività svolte dal 6 al 12 agosto, che hanno portato all’elevazione di 66 sanzioni. Le violazioni riguardano il conferimento di rifiuti fuori orario, la mancata raccolta differenziata, l’errato smaltimento di scarti di giardinaggio, il deposito incontrollato di imballaggi nei cassonetti stradali, il conferimento di sacchetti da parte di cittadini non residenti e l’abbandono di rifiuti ingombranti.«Continua anche nel cuore dell’estate, a ridosso di Ferragosto, l’azione di controllo e sensibilizzazione delle pattuglie antidegrado in tutti i quartieri – ha sottolineato l’assessora Palone – perché purtroppo i comportamenti incivili non vanno in ferie, come dimostrano i numeri delle sanzioni in tema di rifiuti». Nell’ultima settimana l’attenzione si è concentrata in particolare sui quartieri Libertà, soprattutto in zona Redentore, e Poggiofranco, nei pressi di via Mitolo, aree segnalate dai cittadini per episodi di abbandono e conferimenti scorretti.Durante i pattugliamenti, gli agenti hanno individuato non solo privati cittadini che non rispettavano le regole, ma anche una ditta che abbandonava imballaggi all’interno dei cassonetti, in violazione delle norme che impongono alle attività commerciali di piegare e impilare il cartone, sistemarlo l’uno dentro l’altro o collocarlo nelle rastrelliere metalliche esterne, vicino al proprio numero civico, entro la fascia oraria stabilita.I controlli, assicura l’assessora, proseguiranno per tutto il mese di agosto, con l’impegno del nucleo antidegrado e il supporto dei sistemi di videosorveglianza, per garantire il rispetto delle regole e la tutela dell’ambiente urbano.