Porto Cesareo, 'Vista Festival 2025': tutto pronto per la terza edizione del Music and Arts Festival



Si parte mercoledì 27 e si chiude domenica 31 agosto. Parcheggio Le Dune – Porto Cesareo – Lecce.





PORTO CESAREO (LE) - Il "Vista Festival" di Porto Cesareo torna più forte che mai condito da entusiasmo, gioia e soprattutto grandi spettacoli rigorosamente live. Dopo il successo dell’edizione 2023 e la riconferma del 2024, due anni in cui il format è cresciuto e si è migliorato nella sua offerta, registrando numeri alla mano, grande successo di pubblico e critica, il Festival annuncia tutte le novità dell'edizione targata 2025.





Le Date. L’edizione 2025 dell’attesissimo Vista Festival, che come da tre anni a questa parte si svolgerà a Porto Cesareo, precisamente nel grande parcheggio sito di fronte alla baia de “Le Dune”, si svilupperà su cinque imperdibile serate. Precisamente dal 27 agosto al 31 di agosto 2025. Ad annunciarlo sui canali ufficiali dell’evento è stata la 4PromotionSrl, società organizzatrice che tra l’altro ha spoilerato diversi aspetti dell’annuale edizione: dall’accattivante grafica alla line-up artistica. Un cartellone ricco ed intenso, con ospiti ed eventi di primo livello, quasi a mettere il sigillo su un format unico nel suo genere, fortemente voluto dagli organizzatori che hanno come obiettivo principale quello di valorizzare il territorio attraverso spettacoli, scenografie ed intrattenimenti originali ed inclusivi a carattere musicale, artistico, ludico ed enogastronomico. Si mira quindi ad attrarre ed includere turisti e villeggianti del Salento e della Puglia, in periodo destagionalizzato, puntando ed invitando a vivere un’esperienza originale ed unica non solo coloro i quali scelgono Porto Cesareo ed il Salento per trascorrere le loro vacanze in periodo di bassa stagione, ma anche i residenti, gli abitanti dei territori limitrofi e soprattutto i tantissimi turisti stranieri che popolano questo lembo di terra del sud Italia. La grande area dove si svolgerà l'evento, che come le due precedenti edizioni, sarà il parcheggio pubblico sito in località Dune, grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale di Porto Cesareo. I larghi ed accoglienti spazi saranno attrezzati con impianti destinati appositamente ad ospitare spettacoli ed intrattenimento vario con la creazione di strutture innovative per l’accoglienza del pubblico. La programmazione vedrà protagonisti diversi artisti locali e nazionali che si alterneranno sui palchi previsti nell’area eventi che novità dell’edizione 2025, ospiterà un mega truck di 25 metri che ospiterà Radio System, emittente nazionale da sempre partner del Vista Festival.





La line up del Vista Music and Arts Festival





27 Agosto - Vista festival opening festival - Made in Salento. Dalle 19 alle 20 diretta ed interviste dei protagonisti nel truck di Radio System. Alle 21 il via al Vista pre show con Mattia De Luca ed i dj e speaker di Radio System. Alle 21 Laurengel live. Alle 22 il concertone degli Apres La Classe. A seguire l’after show con in voce Francesco Cairo ed in consolle.

Il dj set di Mino Schiavone - Brian De Mood - Elia Baldi. L’aminazione dell’evento sarà curata da Allure agency animation.





28 agosto – Vista Festival Worldwide Experience. Dalle 19 alle 21 diretta ed interviste dei protagonisti nel truck di Radio System. Alle 21 il via al Vista pre show con in consolle sul palco Heartmaker, Giorgio Rude e Flavio Ghetto Eden. Alle 22 il concertone dei Sud Sound System. A seguire After Show con i dj set di Francesco Cairo, Suray, Riccardo Depa e Allure agency animation.





29 agosto – Vista Italian Icon. Dalle 19 alle 21 diretta ed interviste dei protagonisti nel truck di Radio System. Alle 21 il via al Vista Pre Show con in consolle rotation djs Daniele Panarese, Francesco Colucci e Radio System. Ore 22 Piotta e Brusco live. After show dalle 24 in poi con Paolo Peluso, Fabrizio Presicce e Allure Agency.





30 agosto - Vista Carnival Experience. Dalle 19 alle 21 diretta ed interviste dei protagonisti nel truck di Radio System. Alle 21 il via al Vista Pre Show con in consolle Matteo Petrelli ed il mitico Lele Procida. Dalle





31 agosto - Smile a 90 closing festival. Dalle 19 alle 21 diretta ed interviste dei protagonisti nel truck di Radio System. Alle 21 il via al Vista Pre Show con Gianni B. Gran cerimoniere mister Fernando Proce. Alle 21 il format Bar Italia la discoteca italiana ed alle 23 Smile a 90 con Savi Vincenti, Lele Procida e Fernando Proce. Alex semprevivo percussioni. Animazione sarà curate da Allure Agency.





Le dichiarazioni di 4Promotion





"Anche l’edizione 2025 sarà un vero e proprio grande evento, quello che di fatto, consacra il Vista nel panorama nazionale delle manifestazioni estive e dei Festival più importanti del Salento e di Puglia. Dalle premesse i cinque giorni del Vista, si preannunciano davvero imperdibile e capaci, proponendo attrattive di ogni genere, scenografie mirabolanti ed all’avanguardia, ospiti, djs, speaker, band e cantanti di caratura nazionale. Un format originale ed unico capace di coinvolgere tutte le fasce d’età: dalle famiglie ai bambini, dai boomers ai millennials, alle generazioni X, Y e Zeta".





Food&Beverage e collaborazioni del Vista Festival





I grandi spazi del Vista Festival saranno attrezzati con diversi stand destinati alla somministrazione di cibi e bevande, con l'obiettivo da parte degli organizzatori di riuscire a coniugare l'offerta musicale e di spettacoli a quella socio-culturale a quella legata alla gastronomia di qualità ed a chilometri zero del territorio. Prevista come detto, l'installazione di diverse tipologie di intrattenimento: dall’area gomma park e gonfiabili, all’area Luna Park, a diverse tipologie di stand espositivi birrai e gastronomici oltre a zone dedicate a track e street food.





Dulcis in fundo la chicca delle collaborazioni del Vista Festival. Su tutte quelle con le radio nazionali: Radio 101 e soprattutto Radio System.