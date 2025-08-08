Bari, dall’8 settembre operativo il nuovo terminal bus di Bari Centrale
L’annuncio è arrivato questa mattina durante un sopralluogo al cantiere, alla presenza dell’Assessore regionale ai Trasporti, Debora Ciliento, del Sindaco di Bari, Vito Leccese, dell’amministratore delegato di FS Sistemi Urbani, Matteo Colamussi, e dell’amministratore delegato di FS Park, Andrea Destro.
Dal punto di vista tecnologico, il terminal è dotato di un sistema automatico di accesso tramite lettura targa e keycard, oltre a un pannello informativo a messaggio variabile per aggiornare in tempo reale su arrivi e partenze.
Con la sua apertura, Bari consolida il proprio ruolo di nodo centrale nel sistema intermodale italiano, offrendo collegamenti interregionali e internazionali più efficienti e un servizio di accoglienza moderno e funzionale per viaggiatori e operatori.