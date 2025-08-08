Bari, dall’8 settembre operativo il nuovo terminal bus di Bari Centrale

BARI - Bari si prepara a inaugurare un nuovo snodo strategico per la mobilità extraurbana. L’8 settembre aprirà infatti il terminal bus di Bari Centrale, destinato a ospitare sia vettori privati nazionali e internazionali sia aziende del trasporto pubblico locale che effettuano servizi extraurbani, come Ferrovie del Sud Est, COTRAP e FAL.L’annuncio è arrivato questa mattina durante un sopralluogo al cantiere, alla presenza dell’Assessore regionale ai Trasporti, Debora Ciliento, del Sindaco di Bari, Vito Leccese, dell’amministratore delegato di FS Sistemi Urbani, Matteo Colamussi, e dell’amministratore delegato di FS Park, Andrea Destro.Il terminal, gestito da FS Park (società controllata di FS Sistemi Urbani), si sviluppa su oltre 9.000 metri quadrati e dispone di 19 stalli: dieci per il carico e lo scarico dei passeggeri, uno dedicato esclusivamente al drop-off e otto per la sosta prolungata. All’interno della struttura saranno disponibili biglietteria, sala d’attesa, punti informativi, distributori automatici e servizi igienici aperti al pubblico. È previsto anche uno spazio riservato al riposo dei conducenti, per garantire turni di guida sicuri e una gestione ottimale del personale.Dal punto di vista tecnologico, il terminal è dotato di un sistema automatico di accesso tramite lettura targa e keycard, oltre a un pannello informativo a messaggio variabile per aggiornare in tempo reale su arrivi e partenze.Con la sua apertura, Bari consolida il proprio ruolo di nodo centrale nel sistema intermodale italiano, offrendo collegamenti interregionali e internazionali più efficienti e un servizio di accoglienza moderno e funzionale per viaggiatori e operatori.