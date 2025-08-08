Todaro (PD): “No a strumentalizzazioni sulla vicenda Di Gaza”

Shutterstock

BARI – «Il Partito Democratico di Bari città respinge ogni tentativo di strumentalizzazione su quanto accaduto ieri in Consiglio comunale». Così il segretario cittadino del PD, Gianfranco Todaro, interviene per chiarire la posizione del partito in merito alla discussione su un ordine del giorno relativo a un aiuto alla popolazione di Gaza.Todaro precisa che «non ha avuto luogo alcuna fuga dall’Aula: il numero legale è venuto meno su un ordine del giorno precedente, presentato peraltro dal nostro consigliere Fabio Sisto».Entrando nel merito, il segretario spiega che, pur condividendo «l’importanza di un segnale e di un aiuto concreto a sostegno della popolazione gazawi», il testo presentato «presentava gravi lacune, sia di merito che di metodo». Tra le criticità evidenziate: l’assenza di un canale umanitario indicato, la mancanza di garanzie sull’efficacia dell’intervento e l’assenza di anonimato nelle donazioni, considerato requisito essenziale per evitarne la strumentalizzazione.Todaro sottolinea inoltre come «sia mancata del tutto una adeguata condivisione preliminare del testo», elemento che ritiene fondamentale per temi di tale rilevanza, soprattutto in sedute solitamente dedicate ad altri argomenti come i debiti fuori bilancio. «Sarebbe stato necessario confrontarsi con qualche giorno di anticipo – aggiunge – concordare una formulazione condivisa e decidere insieme in quale data presentarla».Il gruppo consiliare del PD, conclude Todaro, «è pronto a sostenere e votare al primo Consiglio utile una proposta seria, concreta e attuabile, costruita con la più ampia condivisione, per aiutare la popolazione palestinese. Ma respinge ogni uso propagandistico di una questione tanto delicata, sulla quale l’Amministrazione e il PD sono tutt’altro che inerti».