Bari in lutto, addio a Sergio Liuni: storico tifoso e voce dei diritti dei disabili

BARI - La comunità biancorossa piange la scomparsa di, venuto a mancare a soli 46 anni. Figura molto conosciuta nell’ambiente sportivo cittadino, Liuni non era soltanto un tifoso appassionato del Bari, ma anche un instancabile promotore dei, battendosi sempre con coraggio e determinazione per una società più inclusiva.

Nel 2023 aveva presentato un esposto al Comune di Bari in merito alla gestione degli accrediti allo stadio San Nicola per i tifosi con disabilità, dimostrando ancora una volta la sua volontà di garantire pari opportunità a tutti. Dopo un grave incidente che lo aveva costretto alla sedia a rotelle, Sergio non si era arreso, continuando a vivere con forza e a difendere i valori in cui credeva.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra amici, tifosi e cittadini. Numerosi i messaggi sui social: “Sergio era una persona determinata, coerente, capace di far valere i propri diritti con dignità e fermezza”, scrivono in tanti ricordandolo con affetto.

Anche la SSC Bari ha espresso la propria vicinanza: “Il Presidente Luigi De Laurentiis e tutta la società si unisce al dolore che ha colpito in queste ore la famiglia Liuni, prematuramente privata dell’affetto di Sergio, appassionato tifoso biancorosso. Ai suoi cari, ai parenti e agli amici, giungano le condoglianze e la vicinanza di tutta la famiglia biancorossa”.

La città di Bari perde così non solo un grande tifoso, ma soprattutto un simbolo di dignità e lotta per i diritti.