Bari in lutto, addio a Sergio Liuni: storico tifoso e voce dei diritti dei disabili
BARI - La comunità biancorossa piange la scomparsa di Sergio Liuni, venuto a mancare a soli 46 anni. Figura molto conosciuta nell’ambiente sportivo cittadino, Liuni non era soltanto un tifoso appassionato del Bari, ma anche un instancabile promotore dei diritti delle persone con disabilità, battendosi sempre con coraggio e determinazione per una società più inclusiva.
Nel 2023 aveva presentato un esposto al Comune di Bari in merito alla gestione degli accrediti allo stadio San Nicola per i tifosi con disabilità, dimostrando ancora una volta la sua volontà di garantire pari opportunità a tutti. Dopo un grave incidente che lo aveva costretto alla sedia a rotelle, Sergio non si era arreso, continuando a vivere con forza e a difendere i valori in cui credeva.
La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra amici, tifosi e cittadini. Numerosi i messaggi sui social: “Sergio era una persona determinata, coerente, capace di far valere i propri diritti con dignità e fermezza”, scrivono in tanti ricordandolo con affetto.
Anche la SSC Bari ha espresso la propria vicinanza: “Il Presidente Luigi De Laurentiis e tutta la società si unisce al dolore che ha colpito in queste ore la famiglia Liuni, prematuramente privata dell’affetto di Sergio, appassionato tifoso biancorosso. Ai suoi cari, ai parenti e agli amici, giungano le condoglianze e la vicinanza di tutta la famiglia biancorossa”.
La città di Bari perde così non solo un grande tifoso, ma soprattutto un simbolo di dignità e lotta per i diritti.