Porto Sant’Elpidio in lutto: muore improvvisamente a 20 anni Roberto Campione

PORTO SANT'ELPIDIO – Una tragedia improvvisa e sconvolgente ha colpito la comunità di Porto Sant’Elpidio. È morto ieri mattina, a soli 20 anni,, stroncato da un malore improvviso nella sua abitazione di via Martiri delle Foibe.

Il giovane non si sentiva bene già dal risveglio e lo aveva confidato alla mamma. Pochi minuti dopo, però, quel malessere si è trasformato in un dramma irreversibile. Alle 8.45 è scattata la chiamata al 118: sul posto sono intervenute le ambulanze delle Croci Azzurre di Porto San Giorgio e Sant’Elpidio a Mare, insieme ai militi della Croce Verde locale. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, ogni sforzo si è rivelato inutile.

Le urla strazianti della madre hanno richiamato i vicini, subito accorsi in strada increduli e sconvolti per una perdita così prematura. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per le procedure di prassi. La salma di Roberto è stata trasferita all’obitorio di Fermo, dove sarà sottoposta ad accertamenti medico-legali e tossicologici. In un primo momento si è ipotizzato un arresto cardiocircolatorio, ma solo gli esami potranno chiarire le cause.

Roberto, che soffriva di alcune allergie, era un ragazzo conosciuto e benvoluto da tutti. Praticava karate, era in forma e da pochi mesi aveva trovato lavoro in un’azienda del territorio, un impegno che lo rendeva particolarmente felice. I vicini lo descrivono come un giovane educato, gentile e rispettoso: «Un ragazzo troppo bravo, sempre attento ai genitori. L’altra sera, prima di uscire con gli amici, ha avvisato la famiglia: un gesto semplice ma che racconta bene il suo carattere».

La famiglia Campione, da tempo residente a Porto Sant’Elpidio, viene descritta come un nucleo unito, stimato e rispettato. Ora è piegata da un dolore che non trova spiegazioni. La comunità si stringe attorno a loro, nel ricordo di un giovane la cui vita è stata spezzata troppo presto.