Bari, lavori su via Napoli e via Lattanzio: modifiche alla viabilità e alle linee Amtab

BARI - La Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche informa che, a partire da lunedì 1 settembre, saranno avviati lavori per l’installazione di impianti stradali della rete gas metano su via Lattanzio e per la sostituzione delle condotte in ghisa su via Napoli.

Su via Lattanzio, nel tratto da via Postiglione a via Capruzzi, sarà istituito un restringimento di carreggiata e un divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati dall’1 al 15 settembre, con avanzamento a step su singoli isolati. I bus delle linee 10, 21 e 22 saranno deviati su viale Unità d’Italia dalle 7.00 alle 17.00, esclusi sabato e domenica. Le fermate di Lattanzio/Nizza, Lattanzio/di Savoia e Postiglione/Pisacane saranno temporaneamente sospese.

Su via Napoli, nel tratto tra via Brigata Regina e via Ammiraglio Caracciolo, sarà istituito il divieto di sosta ambo i lati, senso unico alternato e restringimento di carreggiata dal 31 agosto al 30 settembre. Il transito sarà consentito ai residenti, ai mezzi pubblici e ai mezzi di soccorso. Sono possibili ritardi sulle linee Amtab che percorrono le vie interessate.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a prevedere eventuali modifiche nei tempi di percorrenza.