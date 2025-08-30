Gattuso lancia la “Giovane Italia”: prime convocazioni con tre esordienti
PIERO CHIMENTI – La nuova Italia di Gennaro Gattuso prende forma. Il neo ct azzurro ha diramato la sua prima lista di convocati per le qualificazioni mondiali a USA-Messico-Canada 2026, che vedranno la Nazionale impegnata contro Israele ed Estonia.
La novità è la scelta netta di puntare sui giovani: tra i convocati spiccano infatti tre esordienti assoluti in maglia azzurra – il difensore del Liverpool Giovanni Leoni, il centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian e l’attaccante classe 2005 dell’Inter Francesco Pio Esposito.
Una linea verde che conferma la volontà di Gattuso di ringiovanire il gruppo, affiancando a colonne consolidate volti nuovi e di prospettiva.
Ecco l’elenco completo dei convocati:
Portieri – Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (PSG), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham).
Difensori – Bastoni (Inter), Bellanova (Atalanta), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gatti (Juventus), Leoni (Liverpool), Mancini (Roma).
Centrocampisti – Barella (Inter), Fabbian (Bologna), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Rovella (Lazio), Tonali (Newcastle).
Attaccanti – Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Maldini (Atalanta), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atlético Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Scamacca (Atalanta), Zaccagni (Lazio).