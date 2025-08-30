Regionali Puglia, Gemmato apre alla candidatura: “Se mi sarà chiesto, risponderò presente”

MANFREDONIA – Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute e volto di spicco di Fratelli d’Italia, non esclude la possibilità di correre come candidato presidente del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Puglia.

“Se il contributo mi sarà chiesto per la presidenza della Regione non esiterò a rispondere presente, così come attiene ad una persona diligente che fa politica”, ha dichiarato durante un incontro dedicato a giustizia e sicurezza.

Il sottosegretario ha precisato che il suo impegno è oggi concentrato sulla sanità, ma non ha chiuso la porta a un futuro passo avanti: “Registro purtroppo che in Puglia il sistema sanitario non va e mi sento responsabile di dare il mio contributo su questo fronte. Se invece mi sarà chiesto di candidarmi alla presidenza, risponderò presente”.

Secondo Gemmato, la scelta del candidato del centrodestra sarà presa a livello nazionale e riguarderà anche altre regioni al voto, come Veneto, Toscana, Marche e Campania: “Siamo tutti possibili candidati, sarà una decisione condivisa nell’unità della coalizione. Immagino sia un grandissimo onore rappresentare il popolo pugliese”.

Non sono mancati i riferimenti agli avversari. Gemmato ha criticato Antonio Decaro, ex sindaco di Bari e possibile candidato del centrosinistra: “È un tentativo tardivo e irrispettoso smarcarsi da chi ha governato per vent’anni la Puglia, prima con Vendola e poi con Emiliano”.

A sostegno del sottosegretario è intervenuto anche Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia: “È un uomo di governo bravissimo che ha tutta la nostra fiducia. Non si tratta di piantare bandierine o fare il gioco dell’oca: cerchiamo il miglior presidente per questa regione, che ha grandi possibilità e deve finalmente decollare”.