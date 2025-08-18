Bari, nuovo decreto contro l’abbandono illecito dei rifiuti: potenziati controlli con fototrappole e droni

BARI – Il sindacoha incontrato i dirigenti della Polizia Locale e della Polizia Metropolitana di Bari per fare il punto sulle novità introdotte dal, entrato in vigore il 9 agosto, che inasprisce le pene per chi abbandona rifiuti e introduce sanzioni anche per il lancio di mozziconi, bottiglie o sacchetti dai veicoli.

Nei primi sei mesi del 2025, le fototrappole posizionate lungo le strade provinciali e i droni hanno permesso di rilevare oltre 140 episodi di abbandono illecito di rifiuti, con 123 notizie di reato inoltrate all’autorità giudiziaria. Le attività di controllo hanno portato anche alla scoperta di rifiuti bruciati e sostanze stupefacenti occultate tra i rifiuti.

Il decreto prevede ammende fino a 18.000 euro, sospensione della patente da 1 a 4 mesi, confisca dei veicoli e, nei casi più gravi, arresto. Le nuove tecnologie, unite all’uso dell’intelligenza artificiale, consentiranno di identificare rapidamente i trasgressori.

Il sindaco Leccese ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per proteggere l’ambiente e ridurre i costi della pulizia delle strade, stimati in circa 2,5 milioni di euro l’anno.