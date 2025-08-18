Benvenuto al mondo, piccolo gorilla!
FASANO - Lo Zoo Safari di Fasano festeggia un evento straordinario: è nato un cucciolo di gorilla, il primo in Italia dopo quasi 50 anni! 💚
Tra le braccia amorevoli di mamma Tamani, e con il papà Nasibu al fianco, il piccolo gorilla inizia il suo viaggio in un mondo di cura e protezione.
I responsabili dello Zoo sottolineano: “La nascita del baby gorilla è un faro di speranza per la conservazione e protezione della specie.” 🌍✨
Vieni a scoprire questo piccolo miracolo della natura!
