Tragedia a Nociglia: muore centauro colpito da un fulmine

NOCIGLIA – Un uomo di 42 anni,, originario di Roma, ha perso la vita mentre viaggiava in moto lungo la Strada Statale 275, la Maglie – Leuca. La vittima, a bordo di una Bmw enduro, stava facendo il giro della Puglia da solo.

Secondo le prime ricostruzioni, il centauro sarebbe stato colpito da un fulmine durante un temporale, morendo sul colpo. Inutili i soccorsi del 118, prontamente intervenuti dai medici di Poggiardo. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.