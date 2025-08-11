Bari, palpeggia una 23enne in pieno centro: arrestato 67enne dopo inseguimento

BARI – Momenti di paura nella tarda mattinata di mercoledì 6 agosto nel cuore della città. Un uomo di 67 anni, cittadino rumeno, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione San Nicola con l’accusa di violenza sessuale, dopo aver palpeggiato una ragazza di 23 anni che passeggiava con due amiche in corso Vittorio Emanuele.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’aggressore si sarebbe avvicinato alla giovane colpendola all’improvviso. Le urla delle ragazze hanno attirato l’attenzione di una pattuglia impegnata nel servizio di “Carabiniere di Quartiere” in corso Cavour. Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato la fuga tra le vie adiacenti, cercando persino di nascondersi in un cassonetto per i rifiuti, ma è stato bloccato in via Abate Gimma dopo un breve inseguimento.

Le testimonianze della vittima e delle amiche hanno permesso di ricostruire l’accaduto e fornire un solido quadro probatorio al Pubblico Ministero della Procura di Bari. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la colpevolezza dell’indagato dovrà essere accertata in sede processuale.