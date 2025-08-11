Lite al ristorante finisce nel sangue: 37enne accoltellato a Molfetta

MOLFETTA – Momenti di forte tensione nella serata di avantieri, quando un uomo di 37 anni residente a Milano è stato accoltellato mentre tentava di sedare una lite tra due persone.

L’episodio si è verificato intorno alle 21:00 nel parcheggio del ristorante Playa del Sol, in località Terza Cala, lungo la statale per Giovinazzo. Secondo una prima ricostruzione, il 37enne è intervenuto per separare i due contendenti, ma uno di loro ha estratto un coltello colpendolo al polpaccio sinistro, per poi fuggire lasciando l’arma insanguinata sul posto.

Il ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale “Don Tonino Bello” di Molfetta: le sue condizioni non sono gravi e la prognosi è di dieci giorni.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, che hanno recuperato il coltello, visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccolto le testimonianze. L’aggressore è già stato identificato ed è attualmente ricercato.