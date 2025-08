Bari, partiti i lavori per il nuovo parcheggio a San Girolamo: 200 posti auto a servizio del lungomare

BARI - Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova area di sosta nel quartiere San Girolamo, a Bari. Il cantiere è stato avviato questa mattina in strada San Girolamo, all’angolo con via Costa, a ridosso del lungomare IX Maggio. Una volta completato, il parcheggio offrirà 200 posti auto, destinati a residenti e frequentatori della zona.

A darne notizia è l’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, che ha sottolineato come si tratti di un intervento necessario, soprattutto in vista della stagione estiva e della riapertura delle scuole. L’area infatti si trova in prossimità di tre istituti scolastici e rappresenta un punto strategico anche per chi frequenta la spiaggia o sceglie San Girolamo per le serate sul lungomare.

L’intervento prevede lo sbancamento dell’area, la sua messa a quota stradale, la demolizione e ricostruzione del muro perimetrale, la posa di un tessuto tecnico e successivamente del brecciato, oltre alla realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica.

I lavori saranno sospesi nelle settimane centrali di agosto per la pausa estiva, ma l’obiettivo del Comune è quello di aprire l’area di sosta al pubblico entro la fine dell’estate.