Protocollo d’intesa tra Regione Puglia e LUM: nasce il Polo Didattico del Policlinico Miulli

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Giovedì 7 agosto, alle ore 11.30, nella Biblioteca dell’Ospedale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti, sarà firmato l’importante protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e la Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro" (LUM), destinato a regolamentare i rapporti in materia sanitaria tra l’Università e il Servizio Sanitario Nazionale.

Con questo accordo viene ufficialmente definita l’istituzione del futuro Polo Didattico del Policlinico Miulli, che diventerà sede del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della LUM. Un rendering del progetto, accompagnato dalla firma autografa di Papa Francesco, ne testimonia la visione e l’auspicio per un’iniziativa in grado di unire eccellenza sanitaria e formazione universitaria.

Alla cerimonia interverranno rappresentanti delle istituzioni sanitarie e accademiche, della Regione e della Chiesa, sottolineando la valenza strategica dell’accordo. Il protocollo sancisce un quadro di collaborazione strutturato per sviluppare attività assistenziali, formative e di ricerca, ponendo le basi per la nascita del Policlinico Miulli come centro di eccellenza.

L’intesa si fonda su principi condivisi di governance integrata, legalità, trasparenza e sostenibilità, nel rispetto dell’autonomia di ciascuna delle istituzioni coinvolte. Si tratta di un passo significativo che rafforza il legame tra sanità pubblica e formazione universitaria, offrendo nuove prospettive al territorio pugliese e al sistema sanitario regionale.