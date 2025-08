Bari, riapre il Palace Hotel: nuova vita con il brand Mövenpick

BARI - Dopo oltre tre anni di chiusura, lo storico Palace Hotel di via Lombardi a Bari riapre le porte al pubblico, presentandosi in una veste completamente rinnovata. L’edificio, simbolo dell’ospitalità barese, rinasce sotto l’insegna internazionale del brand, parte della catena francese, grazie a un accordo di franchising siglato con il gruppo, operatore alberghiero con sede a Noci.

Classificato come 4 stelle superior, il nuovo Mövenpick Hotel Bari Palace offre 186 camere, tra cui 20 suite, una delle quali in versione executive da 85 mq. Non mancano gli spazi dedicati al business: ben 12 sale meeting attrezzate, pronte ad accogliere eventi e conferenze.

Uno dei punti forti della struttura è l’ottavo piano, dove trova spazio la sala colazione affacciata su una terrazza panoramica con vista mozzafiato sulla Basilica di San Nicola e sul mare. L’hotel include anche un centro fitness riservato agli ospiti e una SPA con un percorso benessere completo: sauna, bagno turco, vasca idromassaggio vista centro storico, docce emozionali e sale massaggi.

L’organico sarà composto da 60 collaboratori stabili, con un incremento stagionale fino a 80 addetti in occasione di eventi e alta stagione. Tra i nuovi assunti figurano anche alcuni dipendenti della precedente gestione, a testimonianza di una continuità tra passato e presente.

Secondo quanto comunicato dalla società, le prenotazioni sono già promettenti, con una clientela prevalentemente internazionale e numerosi eventi programmati fino a dicembre.

Il restyling ha richiesto un investimento complessivo di otto milioni di euro. Il nuovo design dell’hotel si ispira alla biofilia, con tonalità calde e materiali che evocano la natura: legno, terracotta, giallo e verde oliva creano un ambiente elegante, accogliente e sostenibile.

Con questa riapertura, il Mövenpick Hotel Bari Palace si candida a tornare protagonista dell’accoglienza cittadina, unendo tradizione e innovazione nel cuore del capoluogo pugliese.