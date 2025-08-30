Bari, rinviata la prima serata del “Premio Nino Rota 2025”
BARI - A causa delle condizioni meteorologiche incerte, la prima serata del Premio Nino Rota 2025, prevista questa sera alle ore 20.30 nel Chiostro Santa Chiara a Bari Vecchia, è stata rinviata a lunedì 1° settembre, mantenendo lo stesso luogo e orario.
Resta confermata, invece, la seconda serata del Premio, che si svolgerà regolarmente domenica 31 agosto, a partire dalle ore 20, sempre nel Chiostro Santa Chiara (ex Convento San Francesco della Scarpa).
Gli organizzatori invitano il pubblico a prendere nota della variazione e a partecipare numerosi all’evento che celebra la musica e il cinema del grande compositore pugliese.
