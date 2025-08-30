Bisceglie, chiusura della sedicesima edizione di “Libri nel Borgo Antico”

BISCEGLIE - Si conclude oggi la sedicesima edizione del festival letterario, che ha trasformato il centro storico di Bisceglie in un palcoscenico per oltre 150 autori. La manifestazione ha celebrato la cultura e la lettura, coinvolgendo nomi di spicco del giornalismo, della narrativa italiana e del mondo dello spettacolo.

Il programma della giornata finale

Al Porto Turistico, focus sul food e l’intrattenimento televisivo: sul palco si alterneranno Imma Polese e Matteo Giordano (18.45), Madre Noemi, Suor Myriam, Suor Debora e Suor Eleonora de “La Cucina delle Monache” (19.15), Giusi Battaglia (19.45), Luca Pappagallo (20.15) e un panel su “Bake Off Italia - Dolci in forno” con Damiano Carrara, Tommaso Foglia e Iginio Massari (20.45). La chiusura è affidata a Angelo Mellone, giornalista e scrittore, con il suo reading musicale e letterario “In fin dei conti. Capitoli di una messinscena” (21.40).

A Largo Castello, appuntamenti con la narrativa: Diego De Silva (19.40) con “I titoli di coda di una vita insieme” (Einaudi), Piergiorgio Pulixi (20.20) con “L'uomo dagli occhi tristi” (Rizzoli), Giuseppe Cruciani (21.00) con “Ipocriti!” (Cairo), Gad Lerner (21.40) con “Gaza. Odio e amore per Israele” (Feltrinelli) e chiusura affidata a Tommaso Zorzi (22.20) con “Divina!” (Mondadori).

Alle Vecchie Segherie Mastrototaro saranno presenti Davide Rondoni con “L’Amore non è giusto” (19.40), Maria Laura Berlinguer con “La cena delle anime” (20.10) e Lino Patruno con “Il Sud ha vinto” (21.10). In Piazza Tre Santi, Don Nandino Capovilla e Betta Tusset presenteranno “Sotto il cielo di Gaza” (20.30).

Per i più piccoli, nell’atrio del Castello di Bisceglie, è attivo il Borgo dei Piccoli, con laboratori d’arte, teatro e scrittura creativa, e letture espressive curate da Lucrezia Mastrapasqua, organizzati in collaborazione con Abbraccio alla Vita e Zonaeffe.

La sedicesima edizione conferma “Libri nel Borgo Antico” come un evento culturale di riferimento per la città, capace di unire narrativa, spettacolo, arte e formazione per tutte le età.