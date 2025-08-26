Bari, sopralluogo per verifiche statiche in via Galiani: diffida per trave ammalorata
BARI – Intervento congiunto oggi, martedì 26 agosto, del settore Edilizia pericolante del Comune di Bari e dei Vigili del Fuoco in via Galiani, civico 16, dove erano stati segnalati distacchi di calcinacci.
Le verifiche hanno riguardato due locali al pianterreno e al piano interrato, entrambi vuoti e attualmente in vendita. Durante il sopralluogo, i tecnici comunali hanno rilevato la presenza di una trave ammalorata e hanno provveduto a emettere una diffida per la messa in sicurezza della struttura.
Il settore Edilizia pericolante ha precisato che si è trattato di un’ordinaria attività di controllo e che al momento non sono previsti ulteriori provvedimenti.
