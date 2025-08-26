Valenzano, grave incidente sulla SP62: tre veicoli coinvolti e diversi feriti
VALENZANO – Forti rallentamenti sulla SP62 a Valenzano a causa di un grave incidente che ha coinvolto tre veicoli. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, la Polizia Metropolitana e diverse ambulanze del 118 per soccorrere i feriti.
Secondo le prime informazioni, ci sarebbero diversi feriti, tra cui almeno uno in codice rosso, trasportato d’urgenza in ospedale. Le autorità stanno gestendo la viabilità e conducendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Si raccomanda di prestare attenzione e, se possibile, evitare la zona fino al termine dei soccorsi.
Tags: CRONACA LOCALE